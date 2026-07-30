Дуров* впервые прокомментировал признание его экстремистом в России

Основатель Telegram Павел Дуров* впервые высказался о внесении его в список террористов и экстремистов в России. Об этом он высказался в мессенджере 30 июля, в четверг.
Павел Дуров* написал, что знает о решении Росфинмониторинга, утверждая, что это произошло из-за якобы требований о цензуре в Telegram-канале. При этом он считает, что ему якобы запрещают распространять информацию в Сети.
Отметим, что Павел Дуров* стал фигурантом уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) из-за того, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, использовавшиеся для подготовки терактов, диверсий и кибермошенничества в России.
По данным следствия, через чат-бот Telegram украинские кураторы склоняли подростков к преступлениям. В июле были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, причастных к поджогам и нападениям. Роскомнадзор направлял более 150 тысяч требований об удалении противоправного контента, но они были проигнорированы, а сам Telegram с 2022 года, по данным МВД, фигурировал в 153 тысячах преступлений. 30 июля Росфинмониторинг внёс основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов.
* — Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.