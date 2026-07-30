Дуров* впервые прокомментировал признание его экстремистом в России

По данным следствия, через чат-бот Telegram украинские кураторы склоняли подростков к преступлениям. В июле были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, причастных к поджогам и нападениям. Роскомнадзор направлял более 150 тысяч требований об удалении противоправного контента, но они были проигнорированы, а сам Telegram с 2022 года, по данным МВД, фигурировал в 153 тысячах преступлений. 30 июля Росфинмониторинг внёс основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов.