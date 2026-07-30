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Минобороны: Силы ПВО сбили 59 дронов ВСУ за день

В период 08:00 до 20:00 четверга, 30 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 59 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над территориями регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В период 08:00 до 20:00 четверга, 30 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 59 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над территориями регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия и Пермского края, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.

В тот же день Пермский край подвергся самой массированной атаке украинских дронов (ВСУ). 29 июля в регионе уничтожили 23 дрона, а 30 июля — 30 летательных аппаратов.

Кроме того, в поселке Волна Краснодарского края после падения обломков беспилотника ВСУ на территории одного из предприятий четыре человека получили ранения, и троих из них госпитализировали. Также на территории предприятия возник пожар.

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