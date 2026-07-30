Причиной смерти Ивана Едешко стал инфаркт

Спортсмен родился 25 марта 1945 года в селе Стецки в Гродненской области Белоруссии. С раннего детства он тянулся к спорту и занимался в различных кружках. Еще школьником будущий олимпийский чемпион участвовал во всех первенствах города и области. Едешко был женат, избранницей баскетболиста стала Лариса Андреевна.