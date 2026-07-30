Причиной смерти Ивана Едешко стал инфаркт

Причиной смерти олимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Ивана Едешко стал инфаркт. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник.
30 июля в пресс-службе баскетбольного клуба ЦСКА Москва сообщили, что Иван Едешко скончался в возрасте 81 года. Представители клуба также выразили соболезнования его семье.
— По предварительной информации — инфаркт, — приводит слова источника агентство.
Спортсмен родился 25 марта 1945 года в селе Стецки в Гродненской области Белоруссии. С раннего детства он тянулся к спорту и занимался в различных кружках. Еще школьником будущий олимпийский чемпион участвовал во всех первенствах города и области. Едешко был женат, избранницей баскетболиста стала Лариса Андреевна.
Едешко известен как автор легендарного «золотого» паса на Олимпийских играх 1972 года. На последних трех секундах финального матча против сборной США в Мюнхене он выполнил передачу на победный бросок Александра Белова. После завершения карьеры баскетболиста Едешко посвятил свою жизнь тренерской деятельности.