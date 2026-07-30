Египет не введёт войска в сектор Газа: на это есть одна веская причина

Египет опасается вступать в войну против хуситов на стороне Саудовской Аравии, так как это может привести к внутреннему взрыву и массовым протестам по сценарию «арабской весны» или Майдана. Такую оценку в беседе с RTVI дал политолог Василий Колташов.
По мнению эксперта, саудовцы действительно хотели бы видеть Каир в своей коалиции из-за мощи египетской армии. Однако для нынешних властей риск потерять управление страной намного перевешивает любые внешнеполитические выгоды. Колташов пояснил, что затяжной конфликт попросту сломает социальную систему государства.
Эксперт обратил внимание, что Египет исторически считал сектор Газа своей зоной влияния, но даже это не заставило его вмешаться, когда начались боевые действия. По его словам, если бы Каир ввел войска и попытался занять анклав, это лишь усугубило бы турбулентность. Вместо войны египетскому руководству выгоднее выжидать и наблюдать за противостоянием Саудовской Аравии и США с Ираном.
Ранее стало известно, что возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ударила по военным объектам йеменских хуситов в провинции Ходейда.