Египет не введёт войска в сектор Газа: на это есть одна веская причина

Эксперт обратил внимание, что Египет исторически считал сектор Газа своей зоной влияния, но даже это не заставило его вмешаться, когда начались боевые действия. По его словам, если бы Каир ввел войска и попытался занять анклав, это лишь усугубило бы турбулентность. Вместо войны египетскому руководству выгоднее выжидать и наблюдать за противостоянием Саудовской Аравии и США с Ираном.