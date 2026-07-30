Спрос на золото по итогам второго квартала опустился до минимума с 2021 года

Это минимальный результат с первого квартала 2024 года. Как и два года назад, основной причиной стали продажи золота биржевыми фондами (почти 45 тонн) из-за ухода клиентов. Годом ранее фонды активно привлекали инвесторов, увеличив активы на 171 тонну. Покупки слитков и монет сократились на 3%, до 307 тонн. Значительно (на 12%) снизилось потребление металла со стороны ювелирной отрасли, составив за квартал чуть больше 310 тонн. Это минимальный результат со второго квартала 2020 года (в разгар пандемии коронавируса).