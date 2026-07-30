Спрос на золото по итогам второго квартала опустился до минимума с 2021 года

Спрос на золото в мире (без учета внебиржевого рынка) во втором квартале составил менее 942 тонн, снизившись по сравнению с прошлогодним показателем более чем на 14%. Такие данные представил World Gold Council (WGC) в обзоре, опубликованном 30 июля. Результат отчетного периода оказался минимальным с третьего квартала 2021 года.
Основной причиной снижения мирового потребления золота стал сократившийся почти в два раза инвестиционный спрос, составивший по итогам квартала чуть более 262 тонн.
Это минимальный результат с первого квартала 2024 года. Как и два года назад, основной причиной стали продажи золота биржевыми фондами (почти 45 тонн) из-за ухода клиентов. Годом ранее фонды активно привлекали инвесторов, увеличив активы на 171 тонну. Покупки слитков и монет сократились на 3%, до 307 тонн. Значительно (на 12%) снизилось потребление металла со стороны ювелирной отрасли, составив за квартал чуть больше 310 тонн. Это минимальный результат со второго квартала 2020 года (в разгар пандемии коронавируса).
Вместе с тем падение инвестиционного и промышленного спроса частично было компенсировано наращиванием покупок благородного металла со стороны центробанков. По данным WGC, за минувший квартал финансовые регуляторы приобрели почти 289 тонн золота, это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, и максимальное значение с четвертого квартала 2024 года.
Подробнее — в материале «Золото потеряло привычный блеск».