Проект Минэнерго о механизме «бери или плати» в электросетях отправлен на доработку

По данным «Ъ», проект постановления Минэнерго о переводе потребителей на оплату услуг по передаче электроэнергии по максимальной мощности (take-or-pay) не прошел регуляторную гильотину. Рабочая группа в сфере энергетики 21 июля отказалась согласовать документ, добавив к нему ряд замечаний (копия протокола заседания есть у «Ъ»), которые будет необходимо устранить.
Последняя версия, в частности, предлагала распространить механизм не только на новых, но и на старых потребителей, установить минимальный оплачиваемый объем в 10−70% от максимальной мощности для промышленности и центров обработки данных (ЦОД), а для объектов майнинга — 90%. Экспертное сообщество раскритиковало инициативы.
Принцип take-or-pay меняет подход к оплате услуг по передаче электроэнергии для промышленности, ЦОДов и майнеров мощностью свыше 670 кВт. Так, новые потребители, заключившие договор о технологическом присоединении (ТП) после 1 января 2027 года, будут обязаны оплачивать услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности. В технологически изолированных энергосистемах принцип начнет действовать с 2028 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Провода искрят от напряжения».