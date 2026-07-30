Проект Минэнерго о механизме «бери или плати» в электросетях отправлен на доработку

Принцип take-or-pay меняет подход к оплате услуг по передаче электроэнергии для промышленности, ЦОДов и майнеров мощностью свыше 670 кВт. Так, новые потребители, заключившие договор о технологическом присоединении (ТП) после 1 января 2027 года, будут обязаны оплачивать услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности. В технологически изолированных энергосистемах принцип начнет действовать с 2028 года.