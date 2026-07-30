Волгоградские врачи спасли ехавшего на море 7-летнего ульяновца

Ребёнок был экстренно госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации ВОДКБ. Здесь начали интенсивную терапию, направленную на коррекцию нарушений обмена веществ, восполнение дефицита жидкости и нормализацию уровня глюкозы в крови. Уже на вторые сутки после стабилизации состояния ребёнок был переведён в эндокринологическое отделение, где продолжил лечение совместно с мамой. Мама и сын прошли курс в «Школе сахарного диабета» для детей и их родителей.