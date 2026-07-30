Международный турнир по пляжному футболу стартовал в Москве

С 5 по 7 июня в рамках проекта «Лето в Москве» в «Лужниках» прошел Московский марафон тренировок с занятиями по сайклингу и джампингу, а также мастер-классы по трюковому самокату. Кроме того, 6 и 7 июня прошли соревнования по симрейсингу на профессиональных автосимуляторах.