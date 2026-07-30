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Международный турнир по пляжному футболу стартовал в Москве

На пляжном стадионе «РЖД Арены» прошли матчи первого игрового дня пятого Московского международного кубка по пляжному футболу. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

На пляжном стадионе «РЖД Арены» прошли матчи первого игрового дня пятого Московского международного кубка по пляжному футболу. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

— В первый день турнира столичный «Локомотив» встречался с дебютантом из Болгарии — командой «Бетвам» — и выиграл у гостей с крупным счeтом 18:1, — говорится в сообщении.

Матчи группового этапа проходят с 30 июля по 2 августа, вход для зрителей свободный, передает агентство.

Ранее стало известно, что жители столицы могут присоединиться к регулярным занятиям по футболу, которые проходят на открытых спортивных площадках в 14 районах города. Занятия организованы в рамках проектов «Мой спортивный район» и «Лето в Москве». Они доступны для всех желающих, независимо от уровня физической подготовки.

С 5 по 7 июня в рамках проекта «Лето в Москве» в «Лужниках» прошел Московский марафон тренировок с занятиями по сайклингу и джампингу, а также мастер-классы по трюковому самокату. Кроме того, 6 и 7 июня прошли соревнования по симрейсингу на профессиональных автосимуляторах.

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