Международный турнир по пляжному футболу стартовал в Москве

На пляжном стадионе «РЖД Арены» прошли матчи первого игрового дня пятого Московского международного кубка по пляжному футболу. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Матчи группового этапа проходят с 30 июля по 2 августа, вход для зрителей свободный, передает агентство.
Ранее стало известно, что жители столицы могут присоединиться к регулярным занятиям по футболу, которые проходят на открытых спортивных площадках в 14 районах города. Занятия организованы в рамках проектов «Мой спортивный район» и «Лето в Москве». Они доступны для всех желающих, независимо от уровня физической подготовки.
С 5 по 7 июня в рамках проекта «Лето в Москве» в «Лужниках» прошел Московский марафон тренировок с занятиями по сайклингу и джампингу, а также мастер-классы по трюковому самокату. Кроме того, 6 и 7 июня прошли соревнования по симрейсингу на профессиональных автосимуляторах.