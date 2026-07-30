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Спортивный директор ФК «Ростов» ушел из клуба

В руководстве ФК «Ростов» произошли кадровые изменения.

Источник: Комсомольская правда

Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора «Ростова». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на заявление самого функционера.

— Да, я ушел из клуба", — заявил Алексей Рыскин в разговоре с корреспондентом издания.

При этом официального подтверждения от самого клуба пока не поступало. Однако на текущий момент фамилия Рыскина отсутствует в разделе руководства на официальном сайте «Ростова».

Отметим, что Алексей Рыскин занимал должность спортивного директора клуба с середины 2017 года. Его уход происходит на фоне недавних кадровых изменений: пост генерального директора занял Андрей Чайка.

После старта нового сезона 2026/2027 годов футбольный клуб «Ростов» провел всего одну выездную встречу, проиграв «Оренбургу» со счетом 2:1. Следующий матч пройдет с подмосковной «Родиной» в пятницу, 31 июля на стадионе «Арена Химки».

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