На перекрёстке улиц Суворова и Транспортной в Калининграде перенастроят светофоры

В 2025 году администрация собиралась перенастроить светофоры на двух перекрёстках с улицей Суворова. Изменения связывали с требованиями нового ГОСТа. «Последние нормы законодательства в целях повышения безопасности разрешают поворот налево и разворот только на отдельную фазу регулировщика», — сообщали в мэрии.