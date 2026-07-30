Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На перекрёстке улиц Суворова и Транспортной в Калининграде перенастроят светофоры

Изменения начнут действовать с пятницы, 31 июля.

На перекрёстке улиц Суворова и Транспортной в Калининграде перенастроят светофоры. Изменения начнут действовать с пятницы, 31 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ночь с 30 на 31 июля дорожники нанесут на перекрёстке новую разметку. С 8:00 до 12:00 в пятницу специалисты переключат светофоры и откроют знаки.

«Изменения вводятся для увеличения пропускной способности магистрали, специалисты учли данные опыта включения и мониторинга ситуации, режим учитывает изменения интенсивности транспортных потоков по времени суток. Просим извинить за возможные неудобства, а также внимательно следовать сигналам светофоров, предписаниям знаков и дорожной разметки», — отметили в администрации.

На перекрёстке Суворова и Транспортной уже перенастраивали светофоры. Тогда из-за изменений на участке образовывались огромные пробки. Проезд от Голубых озёр до Транспортной занимал больше часа.

В 2025 году администрация собиралась перенастроить светофоры на двух перекрёстках с улицей Суворова. Изменения связывали с требованиями нового ГОСТа. «Последние нормы законодательства в целях повышения безопасности разрешают поворот налево и разворот только на отдельную фазу регулировщика», — сообщали в мэрии.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше