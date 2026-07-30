Военный городок с креативным кластером «Креспективы» решили выставить на публичные торги

Бывший военный городок № 32 на ул. Суворова в Калининграде планируют продать с публичных торгов, сообщило агентство по имуществу в ответе на запрос «Нового Калининграда». С 2021 года фонд «Креспектива» занимался обустройством в городе креативного кластера, который, по заверениям властей, к 2023 году «был готов на 25%».
«Новый Калининград» направил в правительство области запрос с просьбой сообщить, сколько всего бюджетных средств было потрачено на проект кластера, на какие конкретные работы были израсходованы эти средства, какое решение о дальнейшем использовании объекты было принято, планируется ли создание там креативного кластера, и в каком состоянии сейчас находятся здания на территории городка.
«Агентство не располагает информацией о количестве бюджетных средств, выделенных и освоенных при реализации проекта креативного кластера в бывшем военном городке № 32, а также на какие конкретные цели и работы были израсходованы эти средства», — сообщили в агентстве по имуществу в ответ на запрос.
Власти пояснили, что планы по внесению городка в уставный капитал АО «Корпорация развития Калининградской области» не были реализованы «ввиду отсутствия волеизъявления принимающей стороны». В соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества, утвержденным в июне 2026 года, предусмотрена продажа объектов бывшего военного городка № 32 на публичных торгах.
«Информацией о том, будет ли на указанной территории создан креативный кластер, прогулочная зона, коммерческие объекты или иное, агентство не располагает. В настоящее время объекты бывшего военного городка № 32 находятся в неэксплуатируемом состоянии под круглосуточной охраной», — говорится в ответе.
В агентстве сообщили о том, что инициировано проведение работ по оценке технического состояния конструкций ряда объектов для определения возможности их безопасной эксплуатации. «Сведениями о дополнительном финансировании из областного бюджета на объекты бывшего военного городка № 32 агентство также не располагает», — говорится в ответе.
Отметим, также в агентстве подтвердили, что разрушившийся минувшей зимой депозитарий Фонда капремонта находился на территории этого же военного городка.
Бывший военный городок был передан областному фонду «Креспектива» в безвозмездное пользование в декабре 2020 года под создание креативного кластера. В 2022 году фонд планировал потратить 165,7 млн рублей на ремонт четырех зданий довоенной постройки общей площадью 4 тысячи кв. метров. Однако точная сумма полученного на эти цели финансирования названа не была.
Чиновники заявляли, что на месте бывшего военного городка появится «прекрасная прогулочная зона, с творческими мастерскими, общепитом, кинозалом и выставочными пространствами». В феврале 2023 года в фонде «Креспектива» сообщали, что его готовность оценивается в 25%. Сроки запуска проекта в организации тогда не уточнили. Позже в правительстве заверили, что «объекты, входящие в кластер, после проведения Фондом ремонта возвращены агентству по имуществу».
В апреле 2024 года правительство решило передать военный городок Корпорации развития региона. Экс-глава областного агентства по имуществу Наталья Кузнецова пояснила тогда, что решение принято в целях создания в регионе единой концепции развития творческих креативных индустрий, которым корпорация будет заниматься совместно с фондом «Креспектива». Однако планы по передаче реализованы не были. Фонд «Креспектива» в мае заявил о прекращении своей работы и передаче своих функций центру «Мой бизнес».