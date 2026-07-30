Военный городок с креативным кластером «Креспективы» решили выставить на публичные торги

Чиновники заявляли, что на месте бывшего военного городка появится «прекрасная прогулочная зона, с творческими мастерскими, общепитом, кинозалом и выставочными пространствами». В феврале 2023 года в фонде «Креспектива» сообщали, что его готовность оценивается в 25%. Сроки запуска проекта в организации тогда не уточнили. Позже в правительстве заверили, что «объекты, входящие в кластер, после проведения Фондом ремонта возвращены агентству по имуществу».