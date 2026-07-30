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В Валуйском округе Белгородской области отремонтируют дорогу за 297 млн рублей

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги «Валуйки — Алексеевка — Красное» — Филиппово — Верхний Моисей на участке с 4-го по 15-й км в Валуйском муниципальном округе. Начальная цена контракта составляет 297,1 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги «Валуйки — Алексеевка — Красное» — Филиппово — Верхний Моисей на участке с 4-го по 15-й км в Валуйском муниципальном округе. Начальная цена контракта составляет 297,1 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Протяженность ремонтируемого участка дороги — 11,4 км. Финансирование осуществляется из регионального и федерального бюджетов. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта. Заявки принимаются до 7 августа, итоги планируется подвести 11 августа.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке объявлен аукцион на ремонт автомобильных дорог с начальной ценой контракта 328,4 млн руб.