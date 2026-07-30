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UEFA пригрозила бойкотом соревнований FIFA

30 июля состоялось экстренное совещание членов Союза европейских футбольных ассоциаций. Оно было посвящено теме, которая накануне внезапно стала главной в футболе, — планам Международной федерации футбола по созданию FIFA Forward Enterprise (FFE). Эта структура, которую предполагалось сформировать на деньги частных инвесторов, покупающих в ней доли, должна контролировать, по сути, всю коммерческую деятельность FIFA, связанную прежде всего с ее основными турнирами, распоряжаясь правами на них.

30 июля состоялось экстренное совещание членов Союза европейских футбольных ассоциаций. Оно было посвящено теме, которая накануне внезапно стала главной в футболе, — планам Международной федерации футбола по созданию FIFA Forward Enterprise (FFE). Эта структура, которую предполагалось сформировать на деньги частных инвесторов, покупающих в ней доли, должна контролировать, по сути, всю коммерческую деятельность FIFA, связанную прежде всего с ее основными турнирами, распоряжаясь правами на них.

FFE очень походила на личный проект президента федерации Джанни Инфантино. Он обещал с ее помощью резко — с $8 млн до $20 млн в рамках первого же четырехлетнего цикла — повысить ежегодные выплаты по линии FIFA национальным ассоциациям. Стоимость FFE оценивали в $20 млрд, а основным претендентом на нее называли компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера. Он является братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, которого в спортивной среде уже давно считают то ли другом, то ли патроном господина Инфантино.

Подробнее — в материале «Ъ» «Еврофига».

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