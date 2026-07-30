«Автодор» в первом полугодии увеличил доходы от сбора за платные дороги на 22%

За весь 2025 год госкомпания увеличила доходы от сборов за платные дороги на четверть — до 140 млрд руб. В 2024 году этот показатель достигал 112 млрд руб. Как отмечал Вячеслав Петушенко, в прошлом году в управлении у «Автодора» находилось 6 тыс. км трасс (всего в РФ — 1,5 млн км автодорог), из которых 3,6 тыс. км — платные.