Диетолог Бобровский: Джем улучшает пищеварение и выводит из организма токсины

По словам медика, пектин действует как своеобразный «санитар» организма. При этом он подчеркнул, что полезные свойства джема сохраняются только при условии умеренной термообработки и невысокого содержания сахара. В то же время в обычном варенье может быть больше витаминов, но меньше пектина.