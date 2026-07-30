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Диетолог Бобровский: Джем улучшает пищеварение и выводит из организма токсины

Основное различие между джемом и вареньем заключается в технологии приготовления. При производстве джема в состав часто добавляют пектин — ценное пищевое волокно, которое помогает работе кишечника и способствует выведению токсинов. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Основное различие между джемом и вареньем заключается в технологии приготовления. При производстве джема в состав часто добавляют пектин — ценное пищевое волокно, которое помогает работе кишечника и способствует выведению токсинов. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

По словам медика, пектин действует как своеобразный «санитар» организма. При этом он подчеркнул, что полезные свойства джема сохраняются только при условии умеренной термообработки и невысокого содержания сахара. В то же время в обычном варенье может быть больше витаминов, но меньше пектина.

— Полезность продукта сильно зависит от конкретной технологии и рецептуры. Джем может быть полезнее варенья, если отдавать предпочтение продукту с низким содержанием сахара и добавленным пектином. Но в любом случае оба лакомства по-прежнему входят в категорию десертов, употреблять которые следует в умеренных количествах, — передает слова Бобровского «Радио 1».

Родители часто дают детям мармеладные витамины, чтобы восполнить дефицит необходимых микроэлементов. Однако в их составе большое количество сахара и сиропов, предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.