Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Дважды выигрывал чемпионат Европы, чемпионат мира — один раз. Кроме того, вместе со сборной занял первое место на мюнхенских Олимпийских играх 1972 года. В финальном матче против США он сделал «золотой пас» и принес команде победу на последних секундах.