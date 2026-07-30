Путешествия на моря подешевели для волгоградцев

В то же время упали цены на путешествия на Черноморское побережье. Снижение составило 6,7% — до 63235 рублей. А вот туристам, которые приезжают в Волгоград, придется тратить больше денег на размещение в отелях. Стоимость проживания в четырехзвездочных гостиницах в городе-герое выросла на 2,12% и составляет теперь 3487 рублей.