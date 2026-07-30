Россиянка пропала во Вьетнаме за два дня до 26-летия

Россинка, которой оставалось два дня до 26-летия, пропала во Вьетнаме после похода к океану вместе с отчимом. Ее ищут уже 1,5 месяца. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил 112 со ссылкой на осведомленные источники.
По словам матери девушки, она, ее дочь и отчим девушки прилетели во Вьетнам, чтобы отметить сразу два дня рождения. Вечером 14 июня семья вернулась с экскурсии, поужинала и отдыхала на вилле. Около 23:00 девушка предложила матери сходить на пляж, но та отказалась. После этого отчим вызвался проводить родственницу.
— По словам матери, Регина убежала вперед, а спустя несколько секунд со стороны моря крикнула: «Дядь Боря!». После этого она исчезла. В ту ночь на побережье был сильный шторм. Отчим пытался найти девушку, заходил в море и звал ее, но безуспешно, — говорится в публикации.
На следующий день начались поиски девушки. Они продлились неделю, но ни девушку, ни каких-либо следов найти не удалось. Родственники пропавшей по-прежнему не знают, что произошло с ней, передает Telegram-канал.
Рано утром 26 июля россияне Диана и Роман Назимовы отправились в круглосуточный магазин, и примерно через полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». После этого они перестали выходить на связь. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».