Россиянка пропала во Вьетнаме за два дня до 26-летия

По словам матери девушки, она, ее дочь и отчим девушки прилетели во Вьетнам, чтобы отметить сразу два дня рождения. Вечером 14 июня семья вернулась с экскурсии, поужинала и отдыхала на вилле. Около 23:00 девушка предложила матери сходить на пляж, но та отказалась. После этого отчим вызвался проводить родственницу.