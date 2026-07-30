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Писатель Жаринов рассказал о причинах популярности «Одиссеи»

Популярность «Одиссеи» вызвана не знанием содержания поэмы Гомера, а знанием пересказов, поскольку само произведение является сложным.

Источник: РБК

Популярность «Одиссеи» вызвана не знанием содержания поэмы Гомера, а знанием пересказов, поскольку само произведение является сложным. Об этом в эфире Радио РБК рассказал писатель и литературовед Евгений Жаринов.

«Людям не очень интересно само содержание “Одиссеи”. Им интересно, что по этому поводу крутится», — сказал писатель.

Жаринов уточнил, что «Одиссея», как и «Илиада», произведения довольно сложные, поскольку это «язык другой эпохи».

«Даже читать эти переводы на русский язык — это большой колоссальный труд. У людей нет времени», — пояснил Жаринов.

В России 30 июля начался неофициальный прокат фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 16 июля. За первый уикенд картина собрала $264,1 млн (29,7 млрд руб.) по всему миру и стала самым кассовым международным дебютом Нолана за всю его карьеру.

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