Писатель Жаринов рассказал о причинах популярности «Одиссеи»

В России 30 июля начался неофициальный прокат фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 16 июля. За первый уикенд картина собрала $264,1 млн (29,7 млрд руб.) по всему миру и стала самым кассовым международным дебютом Нолана за всю его карьеру.