Военнослужащим передали технику от Правительства Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что регион продолжит поддерживать военных и их семьи. «Помощь не прекращается, она идет постоянно. Фронт сейчас един — что в тылу, что на линии боевого соприкосновения», — отметил помощник губернатора, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин.