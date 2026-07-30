Военнослужащим передали технику от Правительства Самарской области

30 июля военнослужащим 2 й гвардейской общевойсковой армии от правительства Самарской области передали партию современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для аптечек. Также глава региона вручил награды отряду «БАРС КРЫЛЬЯ», сформированного в Самарской области по Указу Президента РФ.
Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что регион продолжит поддерживать военных и их семьи. «Помощь не прекращается, она идет постоянно. Фронт сейчас един — что в тылу, что на линии боевого соприкосновения», — отметил помощник губернатора, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин.
Отряд «БАРС КРЫЛЬЯ» комплектуют из резервистов, они обеспечивают защиту критически важной инфраструктуры Самарской области. Сейчас наращивают число мобильных огневых групп, создают посты воздушного наблюдения и расчеты FPV перехватчиков. В ближайшие дни проведут ротацию личного состава. Герой России Денис Портнягин призвал награжденных носить награды с достоинством и быть примером для других.