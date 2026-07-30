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Агата Муцениеце рассказала, как ее за рулем автомобиля остановили полицейские

Актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками необычной историей, которая произошла с ней по дороге на съемки сериала «Химкинские ведьмы». Она решила сэкономить время и сделать косметические процедуры прямо во время поездки, поэтому села за руль с тканевой маской на лице и патчами под глазами.

Актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками необычной историей, которая произошла с ней по дороге на съемки сериала «Химкинские ведьмы». Она решила сэкономить время и сделать косметические процедуры прямо во время поездки, поэтому села за руль с тканевой маской на лице и патчами под глазами.

Внешний вид актрисы привлек внимание сотрудников ДПС, которые остановили ее автомобиль. По словам Муцениеце, полицейские отнеслись к ситуации с юмором. Актриса также призналась, что заходила в таком виде и на заправку, где вызывала тоже удивление у окружающих.

— Коротко о том, в каком виде я езжу на работу. Если что, меня сейчас остановила полиция. Посмеялась… А еще я сходила на заправку, люди все таращились, — рассказала артистка в своих социальных сетях.

Аккордеонист Петр Дранга признался, что давно мечтал о семье и ему потребовалось много времени, чтобы определиться с выбором будущей жены. И когда он встретил актрису Агату Муцениеце, то сразу понял, что она — та самая.

Ранее Агата Муцениеце показала, как проходят ее будни в латвийской деревне вдали от городской суеты. В личном блоге она поделилась кадрами, на которых занимается домашними делами.