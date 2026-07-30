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Допрошенных по делу о пропаже россиян в Таиланде мужчин отпустили без обвинений

Задержанных в Таиланде мужчин допросили в качестве свидетелей.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Таиланда освободила двоих местных жителей, которые ранее были задержаны по подозрению в пособничестве по делу об исчезновении 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата Романа. Об этом сообщила газета Siam Rath.

Следствие проверило их причастность к сокрытию разобранного мотоцикла пропавших россиян и возможному содействию бегству ключевых фигурантов. Как уточнили в полиции, мужчин отпустили без предъявления обвинений, по делу их привлекли в качестве свидетелей.

Розыск главных подозреваемых, 43-летнего Тханы Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина (также известных как Понг и Тхонг), продолжается. Суд Паттайи выдал ордера на их арест.

Ранее KP.RU писал, что 26 июля в Паттайе пропали 22-летняя Диана Назимова и её 17-летний брат Роман. Молодые люди выехали из дома на мотоцикле около 4 утра, через несколько минут мать получила от Дианы тревожное сообщение, после чего связь прервалась.