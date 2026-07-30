Допрошенных по делу о пропаже россиян в Таиланде мужчин отпустили без обвинений

Ранее KP.RU писал, что 26 июля в Паттайе пропали 22-летняя Диана Назимова и её 17-летний брат Роман. Молодые люди выехали из дома на мотоцикле около 4 утра, через несколько минут мать получила от Дианы тревожное сообщение, после чего связь прервалась.