В Калининграде детский центр закрыли на 90 суток из-за энтеровируса

По информации ведомства, при внеплановой проверке, которая согласована прокуратурой Калининградской области, в детском центре «Умный кот» на улице Понартская № 7 в Калининграде, где осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми ИП Богачева Е. Н., выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе в организации питания.