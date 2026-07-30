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В Калининграде детский центр закрыли на 90 суток из-за энтеровируса

В Калининграде детский центр «Умный кот» приостановил работу на 90 суток.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 30 июл — РИА Новости. Деятельность детского центра «Умный кот» в Калининграде приостановлена на 90 суток, у троих ребят выявлено энтеровирусное заболевание, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, при внеплановой проверке, которая согласована прокуратурой Калининградской области, в детском центре «Умный кот» на улице Понартская № 7 в Калининграде, где осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми ИП Богачева Е. Н., выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе в организации питания.

«Основанием проверки соблюдения установленных требований, в том числе по недопущению распространения инфекции, явилось заболевание энтеровирусной инфекцией троих детей… Московским районным судом города Калининграда ИП Богачевой Е. Н. назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток», — говорится в сообщении областного Роспотребнадзора.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

По данным сайта частного детского сада, «Умный кот» — это центр дневного пребывания детей с 1,5 года и до семи лет. В Калининграде у него три филиала.

Энтеровирус — большая группа кишечных вирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте. Попав в кровь, вирус может поражать кожу, слизистую оболочку рта и горла, глаза, мышцы, сердце и нервную систему.

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