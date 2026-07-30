В Калининграде детский центр закрыли на 90 суток после массового заражения энтеровирусной инфекцией

В Калининграде по решению суда на три месяца приостановлена деятельность детского центра «Умный кот». Об этом в четверг, 30 июля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ведомство провело проверку заведения по адресу г. Калининград, Понартская, 7, которая была согласована с прокуратурой области. В результате выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе в организации питания.
Основанием проверки стало заболевание троих детей, которые содержались в этом центре, энтеровирусной инфекцией. По факту выявленных нарушений 24 июля возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. В качестве обеспечительной меры детский центр был временно закрыт.
Московский районный суд Калининграда 30 июля согласился с позицией управления Роспотребнадзора, что возобновление работы «Умного кота» возможно только после устранения нарушений. Решением суда деятельность детского центра была приостановлена на 90 суток.
В Калининграде на улице Аксакова закрыли летний детский клуб, работавший с нарушениями.