Росстат зафиксировал стабильную занятость при сокращении темпов прироста зарплат

Российские компании все реже готовы перекупать друг у друга персонал. Такой вывод можно сделать из опубликованных Росстатом данных о состоянии экономики в январе—июне. По итогам второго квартала уровень безработицы составил 2,2%, как и в первые три месяца года. Показатель зарегистрированной безработицы (включает только тех, кто обратился в государственные службы занятости) также остался на прежнем уровне — 0,4%. В июне доля безработных, искавших работу от одного до трех месяцев, уменьшилась на 4,3 процентного пункта по сравнению с маем и составила 24,7%. Более года искали работу 13,5% безработных.
Уровень занятости в июне при этом незначительно подрос и достиг самого высокого показателя с начала этого года (61,6%). Абсолютный показатель занятости по итогам второго квартала также немного вырос — до 74,7 млн человек с 74,6 млн в январе—марте.
Вытекающий из этих цифр вывод о том, что темпы найма сотрудников в январе—июне в целом остались прежними, на микроуровне подтверждает и статистика рекрутинговой платформы HRlink: ее клиенты наняли порядка 125 тыс. человек, как и годом ранее. По отраслям динамика при этом различается: наем вырос в ритейле (плюс 4,5%), фармацевтике (2,5%), строительстве (8%), агробизнесе (80%). Снижение зафиксировано в ИТ-сфере (минус 18%), в индустрии гостеприимства (15%), финансах (12%), логистике (10%).
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