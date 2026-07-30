Росстат зафиксировал стабильную занятость при сокращении темпов прироста зарплат

Российские компании все реже готовы перекупать друг у друга персонал. Такой вывод можно сделать из опубликованных Росстатом данных о состоянии экономики в январе—июне. По итогам второго квартала уровень безработицы составил 2,2%, как и в первые три месяца года. Показатель зарегистрированной безработицы (включает только тех, кто обратился в государственные службы занятости) также остался на прежнем уровне — 0,4%. В июне доля безработных, искавших работу от одного до трех месяцев, уменьшилась на 4,3 процентного пункта по сравнению с маем и составила 24,7%. Более года искали работу 13,5% безработных.