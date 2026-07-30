Wildberries сообщил о втором транше поддержки пострадавших продавцов

Маркетплейс Wildberries осуществил второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщила пресс-служба RWB.
«Во второй этап выплат вошли более 97 тыс. предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Вывести полученные средства продавцы смогут в стандартном порядке по графику выплат, уточнили в компании.
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