Wildberries сообщил о втором транше поддержки пострадавших продавцов

«Во второй этап выплат вошли более 97 тыс. предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время», — говорится в сообщении.