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Wildberries сообщил о втором транше поддержки пострадавших продавцов

Маркетплейс Wildberries осуществил второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщила пресс-служба RWB.

Источник: РБК

Маркетплейс Wildberries осуществил второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщила пресс-служба RWB.

«Во второй этап выплат вошли более 97 тыс. предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Вывести полученные средства продавцы смогут в стандартном порядке по графику выплат, уточнили в компании.

Материал дополняется.

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