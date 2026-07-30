Директор центра коммуникаций Сколково посоветовала книгу Барбары Минто

Все, без исключения умственные процессы, рассуждения, запоминания, принятие решений основываются на приемах группировки и обобщения. Поэтому можно считать, что информация, хранящаяся в голове человека, представляет собой огромную сеть взаимосвязанных пирамид. И здесь мы подходим к главной проблеме коммуникации — как совместить свою систему понятий с системой понятий собеседника. Чтобы донести свои мысли до другого человека, вы должны убедиться, что он группирует предметы таким же образом, как вы.