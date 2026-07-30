Директор центра коммуникаций Сколково посоветовала книгу Барбары Минто

Директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова посоветовала слушателям Радио РБК книгу Барбары Минто «Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового письма и устных выступлений», которая помогает структурировать убедительные сообщения.
«В 70-е годы написала эту книгу. Я ее очень люблю. Она помогает любому человеку структурировать свое сообщение, которое он хочет либо сказать, либо написать, либо отправить. Структурировать его так, чтобы оно было убедительно, непутанно и структурно, понятно для получателя», — рассказала она.
Фрагмент книги.
Барбара Минто. «Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового письма и устных выступлений».
Все, без исключения умственные процессы, рассуждения, запоминания, принятие решений основываются на приемах группировки и обобщения. Поэтому можно считать, что информация, хранящаяся в голове человека, представляет собой огромную сеть взаимосвязанных пирамид. И здесь мы подходим к главной проблеме коммуникации — как совместить свою систему понятий с системой понятий собеседника. Чтобы донести свои мысли до другого человека, вы должны убедиться, что он группирует предметы таким же образом, как вы.
Ксения Трифонова — директор по внешним и внутренним коммуникациям, Школа управления Сколково. Входит в состав Экспертного совета по образованию и науке при ФАС России, ассоциацию по связям с общественностью на Ближнем Востоке — MEPRA (The Middle East Public Relations Association (MEPRA). Сооснователь «Трифонова и партнеры».
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