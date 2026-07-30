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Месяц провела под завалами после землетрясения: в Венесуэле нашли живой упавшую с шестого этажа черепаху

В Венесуэле нашли живой черепаху, упавшую с шестого этажа во время землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

В Венесуэле нашли живой черепаху, упавшую с шестого этажа во время прошедшего в стране землетрясения. Как сообщает издание Deber, она была обнаружена под завалами спустя более месяца после инцидента.

«После более чем 30 дней, проведенных под завалами, Паскуалина (кличка черепахи — прим. ред.) была найдена живой в Венесуэле», — говорится в материале.

Черепахе удалось выжить после падения во время землетрясения, которое произошло в Венесуэле 24 июня. После спасения животное было передано своим хозяевам.

Ранее KP.RU сообщал, что в Венесуэле спасли из-под завалов спустя 29 дней после землетрясения собаку, которая оставалась с погибшей хозяйкой. Несмотря на сильное обезвоживание и язвы на глазах, состояние животного оставалось стабильным.

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