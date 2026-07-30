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Пролежавшую в земле более 80 лет бомбу подорвали под Волгоградом

Сегодня, 30 июля, пиротехники Донского спасательного центра МЧС России обезвредили.

Сегодня, 30 июля, пиротехники Донского спасательного центра МЧС России обезвредили авиационную бомбу, которая пролежала в земле более 80 лет после Сталинградской битвы. Напомним, ранее сообщалось, что ФАБ-25 была обнаружена 28 июля в Городищенском районе при проведении земляных работ. До прибытия пиротехников опасное место было огорожено и взято под охрану.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив).

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