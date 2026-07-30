Пролежавшую в земле более 80 лет бомбу подорвали под Волгоградом

Сегодня, 30 июля, пиротехники Донского спасательного центра МЧС России обезвредили авиационную бомбу, которая пролежала в земле более 80 лет после Сталинградской битвы. Напомним, ранее сообщалось, что ФАБ-25 была обнаружена 28 июля в Городищенском районе при проведении земляных работ. До прибытия пиротехников опасное место было огорожено и взято под охрану.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив).
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