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Полиция Сербии ищет пропавшую в Белграде 27-летнюю россиянку

Полиция начала поиски Людмилы Турковой, которая перестала выходить на связь вечером 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Белграде пропала 27-летняя гражданка России Людмила Туркова, сербская полиция ведёт её поиски. Об этом 30 июля сообщили ТАСС в Министерстве внутренних дел Сербии.

В ведомстве подтвердили, что заявление об исчезновении поступило в полицию, и в настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Причины и обстоятельства пропажи не уточняются.

Ранее сербские СМИ сообщили, что Туркова перестала отвечать на сообщения знакомых вечером 25 июля. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Ранее KP.RU писал, что жительница Петербурга Людмила Туркова собиралась пойти в ночной клуб в Палилуле, сообщив об этом приятельнице. Подруга позже пыталась с ней связаться, однако та ей не отвечала на сообщения. Заявление в сербскую полицию о её исчезновении подали 29 июля, посольство РФ в Сербии установило контакт с родственниками и следит за ходом розыска.

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