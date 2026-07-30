Полиция Сербии ищет пропавшую в Белграде 27-летнюю россиянку

Ранее KP.RU писал, что жительница Петербурга Людмила Туркова собиралась пойти в ночной клуб в Палилуле, сообщив об этом приятельнице. Подруга позже пыталась с ней связаться, однако та ей не отвечала на сообщения. Заявление в сербскую полицию о её исчезновении подали 29 июля, посольство РФ в Сербии установило контакт с родственниками и следит за ходом розыска.