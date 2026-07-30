Многодетный отец Тепляков устроил скандал в МГУ после отказа принять детей в вуз

— Вызвали полицию, происходит абсолютнейший цирк. Сотрудники приемной комиссии просто сбегают, им очень страшно. Они все это время сидели в закрытом кабинете. Передо мной прямо закрыли дверь. Извините, пожалуйста, можно подать заявление на поступление? — рассказал блогер на YouTube-канале «Учимся с Алисой».