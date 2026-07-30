Многодетный отец Тепляков устроил скандал в МГУ после отказа принять детей в вуз

Блогер и многодетный отец Евгений Тепляков вызвал полицию в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова из-за того, что приемная комиссия отказалась принимать документы его детей — Алисы и Хеймдаля.
Тепляков пояснил, что его дочь Алиса должна была поступать в магистратуру, а сын Хеймдаль — получать степень бакалавра психологического факультета.
— Вызвали полицию, происходит абсолютнейший цирк. Сотрудники приемной комиссии просто сбегают, им очень страшно. Они все это время сидели в закрытом кабинете. Передо мной прямо закрыли дверь. Извините, пожалуйста, можно подать заявление на поступление? — рассказал блогер на YouTube-канале «Учимся с Алисой».
Позднее заместитель декана факультета Артем Ковалев заявил, что все действия сотрудников были совершены в рамках закона.
— Он (Евгений Тепляков — прим. «ВМ») пытался прорваться в кабинет приемной комиссии, несмотря на наши объяснения, что зачисление в магистратуру в 14 лет невозможно, — рассказал Ковалев.
Замдекана напомнил, что в 2022 году Алиса не смогла закончить даже первый курс из-за сложности учебной программы, передает журнал Teleprogramma.pro.
22 июля Евгений Тепляков сообщил, что их семья ждет десятого ребенка.
Алиса Теплякова, которая начала учиться в университете в девять лет, уже работает психологом. «Вечерняя Москва» выясняла, сможет ли девочка стать хорошим специалистом.