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В Воронежской области автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом

Под Воронежем автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом, 2-ое пострадали.

Источник: РИА Новости

БЕЛГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Автомобиль в Воронежской области выехал на железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом, пострадали два человека, схода подвижного состава не произошло, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Отмечается, что инцидент произошел в 18.10 (мск) на железнодорожном переезде станции Перелешино. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся локомотивом технического поезда.

«Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Воронежской области… По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло», — говорится в Telegram-канале ЮВЖД.

Машинист поезда, как подчеркнули в ЮВЖД, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

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