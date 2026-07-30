В Воронежской области автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом

«Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Воронежской области… По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло», — говорится в Telegram-канале ЮВЖД.