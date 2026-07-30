В Воронежской области автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом

БЕЛГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Автомобиль в Воронежской области выехал на железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом, пострадали два человека, схода подвижного состава не произошло, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Отмечается, что инцидент произошел в 18.10 (мск) на железнодорожном переезде станции Перелешино. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся локомотивом технического поезда.
«Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Воронежской области… По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло», — говорится в Telegram-канале ЮВЖД.
Машинист поезда, как подчеркнули в ЮВЖД, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.