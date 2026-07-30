Совбез ООН провел первое неформальное голосование по новому генсеку организации

Совет Безопасности ООН провёл первый раунд неформального голосования по кандидатам на пост следующего генерального секретаря организации. Об этом сообщил журналистам в штаб-квартире объединения председатель СБ, постпред Демократической Республики Конго Зенон Нгай Муконго.
В бюллетенях члены Совбеза могли выбрать один из трёх вариантов оценки каждого кандидата: «поощряется», «не рекомендуется» или «нет мнения». Результаты голосования будут переданы кандидатам через постпредов выдвинувших их стран, а также председателю Генеральной Ассамблеи ООН.
На пост генсека в 2026 году претендуют семь человек. Среди них — гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Аргентина), глава ЮНКТАД Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-президент Чили Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и бывший постпред Уганды Олара Отунну. Действующий генсек Антониу Гутерриш, занимающий пост с 2017 года, покидает должность 31 декабря.
Ранее KP.RU писал, что глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси назвал беспристрастность одним из главных качеств, необходимых для этой должности, и заявил, что обладает ею. По его словам, генсек не должен занимать чью-либо сторону, а должен действовать в интересах сохранения мира и безопасности.