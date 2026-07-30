Совбез ООН провел первое неформальное голосование по новому генсеку организации

Ранее KP.RU писал, что глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси назвал беспристрастность одним из главных качеств, необходимых для этой должности, и заявил, что обладает ею. По его словам, генсек не должен занимать чью-либо сторону, а должен действовать в интересах сохранения мира и безопасности.