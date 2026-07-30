Андрей Кириленко назвал иконой спорта «золотой пас» Ивана Едешко на Олимпиаде

«Золотой пас» баскетболиста Ивана Едешко на Олимпиаде 1972 года стал иконой в спорте. Об этом в четверг, 30 июля, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
— Конечно, очень горько, очень жалко. Но Иван Иванович оставил о себе колоссальную память и как игрок, и как человек. Момент «золотого паса» — это иконический эпизод в истории баскетбола и спорта. Великий человек, легенда. Пусть земля будет пухом — мы будем помнить и вспоминать о нем постоянно, — отметил он.
По словам Кириленко, Едешко вписал свое имя в историю российского спорта, передает ТАСС.
Иван Едешко скончался в возрасте 81 года, сообщили 30 июля в пресс-службе баскетбольного клуба ЦСКА Москва. Причиной его смерти стал инфаркт. Спортсмен родился 25 марта 1945 года в селе Стецки в Гродненской области Белоруссии. Едешко известен после «золотого паса» на Олимпийских играх 1972 года. На последних трех секундах финального матча против сборной США в Мюнхене он выполнил передачу на победный бросок Александра Белова.