Андрей Кириленко назвал иконой спорта «золотой пас» Ивана Едешко на Олимпиаде

— Конечно, очень горько, очень жалко. Но Иван Иванович оставил о себе колоссальную память и как игрок, и как человек. Момент «золотого паса» — это иконический эпизод в истории баскетбола и спорта. Великий человек, легенда. Пусть земля будет пухом — мы будем помнить и вспоминать о нем постоянно, — отметил он.