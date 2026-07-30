СМИ: Анна Хилькевич владеет домом в Подмосковье стоимостью 120 миллионов рублей

Актриса владеет загородным домом в Подмосковье стоимостью 120 миллионов рублей. Недвижимость площадью около 500 квадратных метров в стиле хай-тек расположена на северо-западе региона. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил Telegram-канал «Зведач» со ссылкой на осведомленный источник.
По неподтвержденным данным, актриса купила этот дом три года назад. Изначально она отдала за него примерно 40 миллионов рублей. Однако из-за роста рыночных цен и значительных расходов на дизайнерский ремонт и внутреннюю отделку общая стоимость выросла до 120 миллионов рублей. Кроме того, звезда «Универа» владеет апартаментами в Москве. Интерьер жилья выдержан в стиле минимализма с преобладанием серых тонов.
— Главная комната оформлена в спокойных серых оттенках с черно-белыми постерами, кухня тоже без лишнего декора. Детская получилась совсем другой. Вместо строгого минимализма — облака на стенах, кровать-домик, обои с пандами и лесом, а фасады шкафов украшены звездами, — говорится в публикации.
Сама актриса поделилась своими принципами в воспитании детей. По словам Хилькевич, в детях необходимо воспитывать дисциплину и понимание собственных обязанностей.