СМИ: Анна Хилькевич владеет домом в Подмосковье стоимостью 120 миллионов рублей

По неподтвержденным данным, актриса купила этот дом три года назад. Изначально она отдала за него примерно 40 миллионов рублей. Однако из-за роста рыночных цен и значительных расходов на дизайнерский ремонт и внутреннюю отделку общая стоимость выросла до 120 миллионов рублей. Кроме того, звезда «Универа» владеет апартаментами в Москве. Интерьер жилья выдержан в стиле минимализма с преобладанием серых тонов.