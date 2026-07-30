Химик Дорохов рассказал о вреде постоянно работающего фумигатора

Постоянная работа фумигатора в закрытом помещении представляет серьезную опасность для здоровья человека из-за регулярного поступления инсектицидов в воздух. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Он объяснил, что в основе действия таких приборов лежат синтетические пиретроиды, способные накапливаться в атмосфере комнаты и негативно влиять на организм. Ключевым фактором риска эксперт называет полное отсутствие проветривания, из-за чего даже кратковременное воздействие может вызвать кашель, раздражение слизистых, головную боль и тошноту.
Особенно опасна подобная химическая нагрузка для людей с астмой, аллергией или повышенной химической чувствительностью. При систематическом использовании прибора у них могут развиться серьезные нарушения работы центральной нервной системы, а также острая реакция на сам инсектицид.
Наиболее уязвимой категорией для токсичных испарений являются маленькие дети. Площадь поверхности легких ребенка относительно массы тела значительно выше, чем у взрослого, поэтому при одинаковой концентрации вещества в воздухе ребенок получает пропорционально большую дозу.
Домашние питомцы, включая кошек, птиц и мелких грызунов, также крайне чувствительны к инсектицидам из-за меньшей массы тела и особенностей метаболизма. Длительное использование фумигатора может вызвать у животных вялость, нарушение координации, слюнотечение и рвоту.
Если полностью отказаться от прибора невозможно, специалисты рекомендуют включать его за час до сна на расстоянии не менее метра от кровати. Перед сном фумигатор необходимо отключать, а помещение обязательно проветривать.
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