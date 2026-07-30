Актриса Наталья Селезнева призналась, что мечтает сыграть мать Тургенева

Российская актриса театра и кино Наталья Селезнева рассказала, что хотела бы сыграть мать писателя Ивана Тургенева. Артистка готова инициировать такую постановку на основе переписки публициста с родительницей.
— Сохранилась их переписка. Она каждый день посылала слуг на почту узнать, нет ли от сына письма. Я бы хотела сыграть его мать — это возрастная роль, — отметила актриса.
При этом Тургенева, по мнению Селезневой, мог бы сыграть звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин, передает «КП».
Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила мнение, что в современном театральном искусстве крайне мало харизматичных и красивых мужчин-актеров. При этом, по ее словам, с женскими кадрами в театрах проблем нет. Она предположила, что причина этой проблемы кроется в изменении подходов к поиску талантов.
До этого российский актер Михаил Сотников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие артисты его вдохновляют больше всего и с кем он хотел бы познакомиться и поработать лично. Он признался, что восхищается талантом Мэттью Макконахи.