Актриса Наталья Селезнева призналась, что мечтает сыграть мать Тургенева

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила мнение, что в современном театральном искусстве крайне мало харизматичных и красивых мужчин-актеров. При этом, по ее словам, с женскими кадрами в театрах проблем нет. Она предположила, что причина этой проблемы кроется в изменении подходов к поиску талантов.