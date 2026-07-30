Американская журналистка Кэндис Оуэнс призналась в любви к России

Кэндис Оуэнс на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что в России очень безопасно и красиво, а в российскую столицу хочется возвращаться вновь. Ранее журналистка сфотографировалась рядом с бюстом «злобного» президента Франции Эммануэля Макрона на стенде RT в рамках мероприятия.