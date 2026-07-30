Американская журналистка и политический комментатор Кэндис Оуэнс публично призналась в своей симпатии к России в ответ на обвинения в скрытых связях с российским правительством.
— Ребята, я люблю Россию. Прекрасная страна и прекрасные люди, — написала журналистка на своей странице в X.
Кэндис Оуэнс на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что в России очень безопасно и красиво, а в российскую столицу хочется возвращаться вновь. Ранее журналистка сфотографировалась рядом с бюстом «злобного» президента Франции Эммануэля Макрона на стенде RT в рамках мероприятия.
До этого Оуэнс говорила, что Эммануэль Макрон якобы пытался оказать давление на президента США Дональда Трампа, связывая вопросы урегулирования конфликта России и Украине с требованием прекратить ее расследование, посвященное супруге Макрона.
Сам Трамп ранее назвал Оуэнс «мерзким человеком года». Он осудил ее «нападки» на супругу французского президента, заявив, что они «достойны презрения». Президент сопроводил пост фото журналистки якобы на обложке издания Times с надписями «Кэнди Оуэнс лжет, лжет, лжет» и «защищает насильников».