На Украине наказали родителей танцевавших под «русскую музыку» девочек

В Киевской области родителей двух 15-летних девушек привлекли к ответственности после видео с танцами возле Аллеи Славы, сообщила полиция региона.
Инцидент произошел в Фастовском районе. На видео девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших, размещенных на мемориале. Авторами видео оказались две местные жительницы 15 лет.
В отношении родителей несовершеннолетних составили административные материалы по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение родителями обязанностей относительно воспитания детей.
Полиция призвала родителей уделять больше внимания воспитанию детей и объяснять им правила поведения возле памятных мест и мемориалов.
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