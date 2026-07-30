Суд 6 часов рассматривал дело Лерчек, но отложил оглашение приговора ещё на сутки

Напомним, расследование в отношении блогера Лерчек было приостановлено в феврале 2026 года в связи с диагностированным раком желудка четвёртой стадии. О заболевании стало известно после рождения четвёртого ребенка. В марте суд выделил эпизод о выводе денежных средств за границу в отдельное производство и смягчил меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. Однако после поездки блогера в Санкт-Петербург суд возобновил уголовное дело в отношении блогерши.