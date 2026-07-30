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Суд 6 часов рассматривал дело Лерчек, но отложил оглашение приговора ещё на сутки

Гагаринский суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о незаконных валютных операциях 31 июля. Блогерша обвиняется по делу, связанному с проведением фитнес-марафонов, при этом свою вину она не признаёт.

Источник: Life.ru

Чекалина вместе с адвокатом покинула здание суда. Видео © Life.ru.

Заседание 30 июля продолжалось более шести часов. После его завершения Чекалина вместе с адвокатом покинула здание суда, не сделав никаких заявлений для журналистов.

Напомним, расследование в отношении блогера Лерчек было приостановлено в феврале 2026 года в связи с диагностированным раком желудка четвёртой стадии. О заболевании стало известно после рождения четвёртого ребенка. В марте суд выделил эпизод о выводе денежных средств за границу в отдельное производство и смягчил меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. Однако после поездки блогера в Санкт-Петербург суд возобновил уголовное дело в отношении блогерши.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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