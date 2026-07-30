Бен Аффлек выиграл один миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Ранее KP.RU писал, что первым российским победителем шоу «Кто хочет стать миллионером?» в 2001 году стал петербуржец Игорь Сазеев, который выиграл миллион рублей. Свой выигрыш он потратил на ремонт, машину, компьютер, путешествия с семьёй, а также пытался открыть бизнес, но сейчас работает экскурсоводом на Валааме и графическим дизайнером.