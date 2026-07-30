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Бен Аффлек выиграл один миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Актёр и чемпион телевизионной игры Jeopardy! Джейми Дин правильно ответили на все 15 вопросов, приз ушёл на благотворительность.

Источник: Комсомольская правда

Голливудский актёр Бен Аффлек и чемпион телевизионной игры Jeopardy! Джейми Дин стали победителями шоу «Кто хочет стать миллионером?» на канале ABC, выиграв один миллион долларов. Об этом сообщает USA Today.

Аффлек и Дин дошли до финала, сохранив все три подсказки. На последнем вопросе они рискнули почти половиной миллиона долларов и, посовещавшись с ведущим Джимми Киммелом, дали правильный ответ. В итоге дуэт верно ответил на все 15 вопросов.

Выигранный миллион будет передан в фонд Eastern Congo Initiative, соучредителем которого является Бен Аффлек. Организация занимается поддержкой проектов в Демократической Республике Конго. Дин, ранее выигравший 31 игру подряд в Jeopardy!, признался, что под конец нервничал, но Аффлек проявил решительность и помог принять верные решения.

Ранее KP.RU писал, что первым российским победителем шоу «Кто хочет стать миллионером?» в 2001 году стал петербуржец Игорь Сазеев, который выиграл миллион рублей. Свой выигрыш он потратил на ремонт, машину, компьютер, путешествия с семьёй, а также пытался открыть бизнес, но сейчас работает экскурсоводом на Валааме и графическим дизайнером.