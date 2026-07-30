Митрополит Иларион заявил, что не стоит никому рассказывать о личной жизни

Митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что не следует рассказывать никому о личной жизни, грехах других людей и своих переживаниях. Он объяснил, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди.
По словам священнослужителя, зачастую люди делятся своими проблемами с друзьями, но стесняются рассказать о них священнику, поскольку не доверяют незнакомому человеку.
— Когда мы говорим друзьям о своих грехах, недостатках, проблемах, часто случается так, что сегодня он друг, а завтра — враг. Сегодня он тебе вроде бы как помогает, а завтра начнет рассказывать всем о том, что от тебя услышал. Со священником это не произойдет, — рассказал Иларион в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
29 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл разрешил митрополиту Иларион вернуться в Россию и служить в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре в Московской области. Патриарх принял это решение из-за личной просьбы священнослужителя, которому нужно заботиться о своей престарелой матери.