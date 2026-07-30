Митрополит Иларион заявил, что не стоит никому рассказывать о личной жизни

— Когда мы говорим друзьям о своих грехах, недостатках, проблемах, часто случается так, что сегодня он друг, а завтра — враг. Сегодня он тебе вроде бы как помогает, а завтра начнет рассказывать всем о том, что от тебя услышал. Со священником это не произойдет, — рассказал Иларион в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.