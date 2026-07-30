Джо Роган заявил, что у Иана Гарри есть шанс победить Махачева

Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иан Гарри имеет реальные шансы на победу над чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым в поединке на турнире в Филадельфии. Об этом заявил известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган заявил в беседе с порталом Bloody Elbow, передает championat.com.
«Мне нравится этот бой. Думаю, у Иана есть реальный шанс», — сказал он.
Однако эксперт предупредил, что в случае перевода в партер Махачев просто «раздавит» и задушит своего оппонента.
Роган также заступился за Гарри, напомнив, что его поражение от Шавката Рахмонова произошло пару лет назад и не отменяет дальнейшего прогресса бойца. Ведущий указал на высокий интеллект ирландца.
«Этот парень очень умный. Не понимаю, почему он кому-то не нравится», — сказал подкастер.
Поединок между Исламом Махачевым и Ианом Гарри станет главным событием турнира UFC 330, который пройдет 16 августа в Филадельфии.
Ранее Джон Джонс назвал Илию Топурию фаворитом в возможном бою с Исламом Махачевым.