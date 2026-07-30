Джо Роган заявил, что у Иана Гарри есть шанс победить Махачева

Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Иан Гарри имеет реальные шансы на победу над чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым в поединке на турнире в Филадельфии. Об этом заявил известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган заявил в беседе с порталом Bloody Elbow, передает championat.com.