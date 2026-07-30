Питон целиком проглотил жителя Индонезии, возвращавшегося с вечеринки

— После того как Хасим не вернулся, обеспокоенные члены его семьи обыскали тропу и обнаружили кровь на земле рядом с его рюкзаком, сумкой через плечо и сандалиями. Местные жители вспороли желудок рептилии, чтобы извлечь останки Хасима и вернуть его семье для проведения погребальных обрядов, — говорится в публикации.