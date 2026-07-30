Губернатор Самарской области Федорищев передал технику военнослужащим

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских аптечек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.
«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил защитников Родины и подчеркнул, что регион также системно продолжит поддерживать военнослужащих и их семьи», — говорится в сообщении.
Помощник губернатора, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин подчеркнул, что помощь не прекращается, она идет постоянно. «Фронт сейчас един, что в тылу, что на линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Кроме того, глава региона вручил награды личному составу отряда противодействия беспилотным системам «Барс-Крылья», который обеспечивает безопасность критически важной инфраструктуры региона.
«Сегодня подводим первый итог работы формирования “Барс-Крылья”, который по указу президента России мы сформировали на территории Самарской области. “Барс-Крылья” сформирован из числа резервистов, людей, которые уже отдали большую часть жизни профессиональной военной службе и сейчас приняли решение защищать свой регион буквально каждый день с оружием в руках. Это непростая задача с учетом технологического подхода стран коллективного Запада, который снабжает нашего противника оборудованием, но наши защитники с ней по-настоящему доблестно справляются», — сказал Федорищев.
Он подчеркнул, что продолжается формирование отряда противодействия беспилотным системам «Барс-Крылья». «Наращиваем количество мобильных огневых групп, дополнительно формируем посты воздушного наблюдения и расчеты FPV-перехватчиков для организации зонально-объектовой защиты. В ближайшие дни проведем ротацию личного состава мобильных огневых групп. Уверен, что резервисты, которые заступают на дежурство, выполнят все поставленные задачи», — добавил губернатор.
Герой России Денис Портнягин обратился ко всем, кому были вручены награды, с призывом носить их с достоинством и быть для всех примером.