Губернатор Самарской области Федорищев передал технику военнослужащим

«Сегодня подводим первый итог работы формирования “Барс-Крылья”, который по указу президента России мы сформировали на территории Самарской области. “Барс-Крылья” сформирован из числа резервистов, людей, которые уже отдали большую часть жизни профессиональной военной службе и сейчас приняли решение защищать свой регион буквально каждый день с оружием в руках. Это непростая задача с учетом технологического подхода стран коллективного Запада, который снабжает нашего противника оборудованием, но наши защитники с ней по-настоящему доблестно справляются», — сказал Федорищев.