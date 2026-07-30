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Пожар в Оренбуржье вынудил жителей 70 домов согласиться на эвакуацию

В Оренбуржье из-за усиления ветра и распространения огня начата эвакуация жителей, для которых уже развернуты три пункта временного размещения.

Источник: Аргументы и факты

В Домбаровском районе Оренбургской области жители 70 домовладений дали согласие на переселение в пункты временного размещения (ПВР) на фоне угрозы природного пожара. Об этом заявил губернатор Евгений Солнцев.

По его словам, порывы ветра в районе усугубили ситуацию, ускорив распространение огня от возгорания сухой растительности.

«Ситуация на моем личном контроле. Начали превентивную эвакуацию жителей четырех улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать», — написал Солнцев в соцсетях.

Глава региона добавил, что в настоящее время продолжается подворовый обход. Для размещения граждан уже развернуты три ПВР.

Согласно оперативным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар полностью уничтожил заброшенный лагерь под Череповцом.