Пожар в Оренбуржье вынудил жителей 70 домов согласиться на эвакуацию

В Домбаровском районе Оренбургской области жители 70 домовладений дали согласие на переселение в пункты временного размещения (ПВР) на фоне угрозы природного пожара. Об этом заявил губернатор Евгений Солнцев.
По его словам, порывы ветра в районе усугубили ситуацию, ускорив распространение огня от возгорания сухой растительности.
«Ситуация на моем личном контроле. Начали превентивную эвакуацию жителей четырех улиц районного центра в ПВР. Жители 70 домов уже согласились временно переехать», — написал Солнцев в соцсетях.
Глава региона добавил, что в настоящее время продолжается подворовый обход. Для размещения граждан уже развернуты три ПВР.
Согласно оперативным данным, жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар полностью уничтожил заброшенный лагерь под Череповцом.