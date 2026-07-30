Педуниверситет в Бердянске принял рекордное число заявлений абитуриентов

«Подано заявлений от абитуриентов 4 667 конкурсных групп по состоянию на 30 июля 2026 года. Это рекордное количество заявлений с самого начала работы вуза. В 2025 году было сформировано 3963 конкурсные группы, а годом ранее — 2904. Это говорит о стабильном росте интереса к нашему университету и педагогическому образованию в целом», — заявила Степанюк.