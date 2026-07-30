Педуниверситет в Бердянске принял рекордное число заявлений абитуриентов

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 30 июля. /ТАСС/. Азовский государственный педагогический университет имени П. Д. Осипенко (АГПУ) в Бердянске Запорожской области принял 4 667 заявлений на поступление, при этом работа приемной комиссии еще не закончена. Такое количество заявлений — новый рекорд университета в сравнении с предыдущими годами, заявила ТАСС исполняющий обязанности ректора Екатерина Степанюк.
«Подано заявлений от абитуриентов 4 667 конкурсных групп по состоянию на 30 июля 2026 года. Это рекордное количество заявлений с самого начала работы вуза. В 2025 году было сформировано 3963 конкурсные группы, а годом ранее — 2904. Это говорит о стабильном росте интереса к нашему университету и педагогическому образованию в целом», — заявила Степанюк.
Она отметила, что в текущем году соответственно увеличилось количество абитуриентов, воспользовавшихся современными цифровыми сервисами. «В этом году 14% поступающих воспользовались суперсервисом “Поступление в вуз онлайн” через портал “Госуслуги”, что значительно упрощает процедуру подачи документов», — подытожила собеседница агентства.
Региональный ресурсный центр добровольчества в ЧС.
Степанюк рассказала, что на базе университета создадут региональный ресурсный центр добровольчества в чрезвычайных ситуациях. Соответствующий договор вуз подписал со Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС).
«На днях мы подписали договор со Всероссийским студенческим корпусом спасателей о создании регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества в чрезвычайных ситуациях в Азовском государственном педагогическом университете имени П. Д. Осипенко. Мы предоставили ВСКС площадку, сейчас организована поставка технологичного оборудования и ведется подготовка к реализации обучающих программ уже с сентября этого года», — рассказала Степанюк.
Собеседник агентства отметила, что обучение студентов и преподавателей по программам антитеррористической безопасности и оказанию первой медпомощи на площадке начнется в сентябре 2026 года.