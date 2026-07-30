Причиной смерти легенды советского баскетбола Ивана Едешко стал инфаркт

Ранее Life.ru писал, что во Франции умер электронный музыкант Kavinsky — автор знаменитого трека Nightcall из фильма «Драйв». Артиста обнаружили без признаков жизни в его доме в Париже, а обстоятельства смерти начала изучать прокуратура. Kavinsky стал одним из символов французской электронной сцены, а его музыка получила мировую известность после выхода картины с Райаном Гослингом.