Беспутин положительно оценил решение World Boxing по российским спортсменам

«Очень рады решению исполкома World Boxing о полноправной возможности выступать на международных соревнованиях с использованием национальной атрибутики, — сказал Беспутин. — Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксеров и тренеров. У нас есть календарь, и наши сборные продолжат подготовку в спокойном режиме. Сборная России на каждом боксерском соревновании претендует только на самые высокие места и на первое общекомандное место. Других задач у нас не бывает. Мы продолжим доказывать, что российский бокс — один из лучших в мире».