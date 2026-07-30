Беспутин положительно оценил решение World Boxing по российским спортсменам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Решение World Boxing позволить российским спортсменам выступать на международных турнирах с национальной символикой является радостной новостью и отвечает цели Федерации бокса России отстаивать права отечественных атлетов. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
В четверг World Boxing сообщила о снятии всех ограничений с россиян. С апреля они имели право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
«Очень рады решению исполкома World Boxing о полноправной возможности выступать на международных соревнованиях с использованием национальной атрибутики, — сказал Беспутин. — Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксеров и тренеров. У нас есть календарь, и наши сборные продолжат подготовку в спокойном режиме. Сборная России на каждом боксерском соревновании претендует только на самые высокие места и на первое общекомандное место. Других задач у нас не бывает. Мы продолжим доказывать, что российский бокс — один из лучших в мире».
В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Позднее сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила Международную ассоциацию бокса (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.