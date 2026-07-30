Нижегородские депутаты утвердили штрафы за продажу вейпов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Нижегородской области 30 июля на заседании приняли закон об административной ответственности за нарушения в сфере оборота вейпов и никотинсодержащей продукции. Штрафы за продажу составят от 40 тыс. до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Согласно принятому закону, за распространение и (или) хранение, а также за любые действия, стимулирующие продажу такой продукции, предусмотрены финансовые санкции. Для должностных лиц штрафы составят от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Составлением протоколов и рассмотрением дел об этих правонарушениях будет заниматься Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Как было отмечено на заседании, такое решение позволит оперативно реагировать на все выявленные факты нарушений и обеспечивать неотвратимость наказания для недобросовестных участников рынка.
«Вейпы — это не безобидное увлечение, а реальная угроза для здоровья нации, и в первую очередь — для наших детей. Теперь у нас есть все рычаги, чтобы бороться с этим злом. Мы говорим “нет” бизнесу, который зарабатывает на разрушении жизни людей. Никакая прибыль не стоит здоровья нижегородцев, и этот закон — наше твердое заявление о том, что мы будем защищать своих граждан от этого пагубного влияния», — заявил председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу нижегородского губернатора Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий для полного запрета вейпов. Никитин также предложил опробовать эту меру в пилотном режиме на территории региона. Позднее депутаты заксобрания Нижегородской области проголосовали за законопроект, который запрещает продажу вейпов и жидкостей для них. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября.